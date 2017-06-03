 جمعية ” عناية ” توعي صائمي أبها بمرض السكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية ” عناية ” توعي صائمي أبها بمرض السكري

جمعية ” عناية ” توعي صائمي أبها بمرض السكري
المناطق _عسير

سارعت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى بمنطقة عسير ” عناية ” لإطلاق برنامجاً توعوياً عن مرض السكري في رمضان يهدف لتعريف المصابين بطريقة التعامل معه أثناء الصيام وتوفير نخبة من الاستشاريين للإجابة عن أسئلة المرضى في كبرى جوامع مدينة أبها إضافة لرسائل توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي .

وأكد المشرف العام على الجمعية الأستاذ الدكتور محمد بن عطية الحمراني أن ” عناية ” بثت منذ مطلع الشهر الكريم رسائل توعوية لمرضى السكري وقدمت عدة محاضرات آخرها في جامع الملك فيصل للدكتور يحيى الخالدي بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف والدعوة  والإرشاد وتقوم بتنفيذها لجنة التوعية والتثقيف بالجمعية بينت خلالها مؤشرات تأثير الصيام على مستوى السكر الطبيعي ومؤشرات هبوطه الحاد وفحص فريق ” عناية ” خلال الحملة أكثر من 135 رجل و امرأة عبر مجموعة من المتطوعين والمتطوعات من كلية الطب مشيراً إلى إصدار جدول معتمد يوضح مقدار الجرعات الخاصة بالصيام  لتسع حالات مرضية متنوعة سواء مستخدمي الحبوب أو الحقن حيث يوضح الجدول طريقة الإستخدام قبل رمضان و خلاله بما يكفل عدم تأثر المريض.

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