 ترمب: أشكر الملك سلمان لمكافحته الإرهاب ومحاربة تمويله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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ترمب: أشكر الملك سلمان لمكافحته الإرهاب ومحاربة تمويله

ترمب: أشكر الملك سلمان لمكافحته الإرهاب ومحاربة تمويله
المناطق- الرياض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الأربعاء، أشكر الملك سلمان لقيامه بعمل عظيم ومميز في مكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله.

وخلال خطاب ألقاه في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو حول البنية التحتية عرج ترمب في سياق كلمته للحديث عن الاستثمار في السعودية وعن رحلته الأخيرة للرياض، وأشاد بموقف الملك سلمان في محاربة الإرهاب قائلا “إن ما سيقوم به الملك سلمان سيؤدي إلىوقف تمويل الجماعات المتطرفة.”

وتابع الرئيس الأميركي ” قمة الرياض أتاحت فرصة لعمل تاريخي مع السعودية و 50 دولة لمحاربة الإرهاب وهزيمته”.

وبشأن هجمات طهران علق ترمب قائلا إن الداعمين للإرهاب يقعون في شر أعمالهم.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تحدث هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، وشدد على ضرورة وحدة الخليج العربي.

وأعرب ترمب عن الحاجة إلى الوحدة في المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب. وعن أهمية أن يكون الخليج متحدا من أجل السلام والأمن في المنطقة.

وكان ترمب قد دخل على خط الأزمة الناشبة بين دول عربية وإسلامية اتهمت قطر بدعم الإرهاب وأعلنت مقاطعتها الاثنين، وغرد لأول مرة الثلاثاء مؤكداً أن قادة دول منطقة الشرق الأوسط أشاروا إلى قطر فيما يتصل بتمويل الفكر المتطرف. واعتبر أن في قيام دول بقطع العلاقات مع قطر، ‏بداية نهاية فظائع الإرهاب.

يذكر أن الرئيس الأميركي، زار المملكة العربية قطر الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه رسميا في 20 يناير/كانون الثاني.

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