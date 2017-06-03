 حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة لشواطئ محافظة الوجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة لشواطئ محافظة الوجه ترمب: أشكر الملك سلمان لمكافحته الإرهاب ومحاربة تمويله الأنصاري : تعميم مشروع حاضنات السجون على مستوى المملكة يأتي بعد نجاح التجربة في المنطقة الشرقية جمعية ” عناية ” توعي صائمي أبها بمرض السكري مهاتير محمد يفكّر في تولّي رئاسة وزراء ماليزيا مرّة أخرى خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرع وزارة العمل والخدمة الإجتماعية بمنطقة تبوك خارطة بعدد الجهات والجمعيات الأهلية بالمنطقة مهرجانات المأكولات الرمضانية .. تظاهرة رمضانية للمأكولات الملاوية التقليدية شملت أمريكا، اليابان، الصين واستراليا مركز المركز سلمان لأبحاث الإعاقة يبتعث 135 معاقاً نائب أمير منطقة عسير يستقبل محافظ ومشائخ وأعيان بيشة خلال فعاليات الخيمة الثقافية.. مركز الملك فهد الثقافي يكرم عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين الفيصل يلتقي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية

حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة لشواطئ محافظة الوجه

حرس الحدود يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة لشواطئ محافظة الوجه
المناطق _واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه تم بتوفيق الله إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة للشواطئ البحرية لمحافظة الوجه، حيث رصدت قوات حرس الحدود بمنطقة تبوك عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11 / 9 / 1438هـ إقتراب واسطة بحرية مجهولة من المياه السعودية، وقيام من فيها برمي أكياس كانوا ينقلونها معهم، حيث تم على الفور مسح المنطقة التي تم رصد الواسطة البحرية فيها، والعثور على ( 12 ) اثني عشر كيساً ملقاة على أحد الشعب المرجانية ومملؤة بكميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين بلغ إجماليها ( 2.310.000 ) مليونين وثلاثمائة وعشرة آلاف قرص إمفيتامين.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الجهات المختصة بحرس الحدود باشرت التحقيق في القضية، والتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية مصر العربية للعمل على تحديد هوية المتورطين في محاولة التهريب والقبض عليهم.
كما أكد بأن رجال حرس الحدود يعملون بعزيمة عالية في كافة الظروف والأحوال لتنفيذ مهامهم في حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته. والله ولي التوفيق.

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