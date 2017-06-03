محافظ احد رفيدة يقوم بزيارة تفقدية لمركز الواديين ومنتزة الحبلة السياحي

قام محافظ احد رفيدة الأستاذ / سعيد بن علي بن دلبوح صباح يوم الخميس الماضي بزيارة تفقدية لمركز الواديين رافقه أثناء الزيارة كلا من مدير إدارة المياه بمحافظة أحد رفيدة المهندس / نبيل مشبب الشهراني ومدير شرطة أحد رفيدة المقدم / احمد سعيد القحطاني ومدير مرور أحد رفيدة الرائد / عبدالرحمن بن بجاد العتيبي ومدير مكتب خدمات المشتركين الاستاذ / علي الغماز ومدير مكتب التربية والتعليم بأحد رفيدة المكلف وكان في استقبالهم رئيس مركز الواديين الاستاذ / محمد جابر البشري ورئيس بلدية الواديين الاستاذ / عوض ال سياف وعضو المجلس المحلي الاستاذ / علي التركي وعضو المجلس البلدي / عبدالله عبدالعزيز ال عامر وأعيان أهالي مركز الواديين حيث بدأ اللقاء بكلمة المحافظة والذي استعرض فيها ما تم رفعه من قبل المجلس المحلي لمركز الواديين والتي تضمنت فتح الطرق الهيكلية للمركز وإيصال خدمة الهاتف الثابت لقرى ال جحل وإيصال خدمة المياه وايجاد اراضي للإدارات الحكومية بالمركز وغيرها ثم بعد ذلك رفع الأهالي مطالباتهم للمحافظ والتي تضمنت على تسعة عشر مطلب تم مناقشتها مع مدراء الإدارات الحكومية اثناء اللقاء ثم قام محافظ أحد رفيدة يرافقه رئيس مركز الواديين ومدير المياه ورئيس بلدية الواديين وعضو لجنة التنشيط السياحي بالمحافظة الأستاذ / علي بن هذال بزيارة لمنتزة الحبلة السياحي اطلعوا من خلالها ماقامت به البلدية من تجهيزات استعدادا لموسم الصيف .