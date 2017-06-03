 الانقلابيون في اليمن يسلمون الأمم المتحدة رسالة تدعو للدفع بالعملية السياسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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الانقلابيون في اليمن يسلمون الأمم المتحدة رسالة تدعو للدفع بالعملية السياسية

الانقلابيون في اليمن يسلمون الأمم المتحدة رسالة تدعو للدفع بالعملية السياسية
المناطق-أ ف ب

سلم الانقلابيون في اليمن، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الأمم المتحدة، تدعو فيها إلى الدفع بالعملية السياسية في اليمن، وإنهاء، الأزمة السياسة اليمنية.

طالب الانقلابيون الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجموعة ال18 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن بدفع جهود التسوية في اليمن وإنهاء الأزمة السياسة اليمنية

وقبل أيام كان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، قد قدم إحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، داعيا أطراف الصراع إلى العودة لطاولة المفاوضات، من أجل حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، رعت الأمم المتحدة ثلاث جولات من المفاوضات، غير أن الانقلابيون أفشلوها كلها قبل التوصل إلى حل للأزمة يرضي طرفي النزاع.

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