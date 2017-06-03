اكتشاف مرض نادر يسمى “رتاج القولون” بعسير

اكتشف مرض نادر بالبطن أثناء إجراء جراحه دقيقه أستغرقت ست ساعات بالمستشفى السعودي الألماني بعسير

وذلك بعد حضور المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في الأربعين من عمره محول من منطقة جازان يشكو من آلام حادة مع أعراض إنسداد معوي بالبطن وأعراض تسمم بالدم وبإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة من قبل أطباء قسم الجراحة تبين وجود ورم بالناحية اليسري من الأمعاء الغليظة مع التصاقات شديدة بالأمعاء بالإضافة إلى خراج كبير داخل البطن فتم تنويم المريض وتشكيل فريق جراحي مكون من الدكتور شريف شعراوي والدكتور أحمد عبد الرازق الجراحين بقسم الجراحة العامة بالمستشفى وتم إجراء عملية استكشاف تبين خلالها وجود ورم كبير بالقولون الأيسر مع إنسداد متعدد بالأمعاء الدقيقة والغليظة فتم إجراء جراحة دقيقة للمريض استغرقت أكثر من ست ساعات قام فيها الجراحون باستئصال الأجزاء المصابة بالأمعاء وإجراء التوصيلات للأمعاء .

وبعد أجراء تحليل للأنسجة تبين إصابة المريض بمرض نادر يسمى ( رتاج القولون) وهذا المرض يعني وجود فتحات داخل القولون تتراكم بها فضلات الطعام لتحدث أكثر من خراج داخل البطن .

وقد تم استئصال وإزالة الخراج الموجود ومعالجة السبب الذي يؤدي إلي تكون خراج مرة أخرى ..وخرج المريض من المستشفى بعد أن تحسنت حالته وهو الآن يتابع بالعيادة الخارجية وحالته الصحية مستقره ولا يعاني من أي أعراض مرضية.