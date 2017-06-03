وزير الصحة يكرم مدراء المراكز الصحية بالقريات

تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كرّمت الوزارة اليوم الأربعاء مدراء المراكز الصحية بمحافظة القريات و التي تعتبر من المراكز المتميزة و مراكز الاعتماد من قبل سباهي

وقد وجهت الوزارة الشكر لمدير الشؤون الصحية بالقريات الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي و مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور سلطان العتيبي على جهودهم المتميزة في تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى وكذلك تطوير بيئة العمل في المراكز الصحية في القريات

المراكز التي تم تكريمها هي :

مركز صحي الفيصلية

مركز صحي الحميدية

مركز صحي المطار

مركز صحي المزارع

مركز صحي حصيدة