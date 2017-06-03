 رعاية المسنات بالرياض تمكن “15” نزيلة من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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رعاية المسنات بالرياض تمكن “15” نزيلة من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان

رعاية المسنات بالرياض تمكن “15” نزيلة من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان
المناطق _الرياض

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوع الماضي رحلةً  لـ15 مستفيدة من نزيلاتها الى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بمشاركة مجموعة من الأخصائيات الاجتماعيات المرافقات من الدار.

وفي هذا الصدد أوضحت مديرة الدار ؛ فاطمة المساعد ان الرحلة التي استمرت خمسة ايام شهدت اضافةً على أداء العمرة والصلوات المفروضة في المسجد الحرام تنفيذ العديد من الجولات التعريفية لأهم المعالم الموجودة بمكة المكرمة وبعض البرامج التربوية والدينية اليومية المصاحبة مثل حلقات الذكر وقصص القرآن والأنبياء والمسابقات الثقافية والدينية المنوعة وعدداً من الزيارات السياحية الأخرى مشيرةً الى ان الوزارة قد تكفلت سنوياً بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأداء فريضة العمرة  لنزيلات الدار ابتداءً من اختيار مجموعة المستفيدات والمرافقات مروراً بتأمين المواصلات والسكن المناسب لهن ومن ثم متابعتهن الى حين عودتهن والإطمئنان عليهن مؤكدةً على ان هذه الرحلة تأتي ضمن سلسلةٍ من البرامج الرمضانية والاجتماعية الداخلية والخارجية التي تحرص رعاية المسنات بالرياض على تقديمها للنزيلات في هذا الشهر الفضيل لحثهن على اغتنام الفرصة والمسارعة في الطاعات بالإضافة الى بث روح الألفة والمودة بينهن وشغل اوقات الفراغ بمايعود عليهن بالفائدة.

وقد عبرت جميع النزيلات المشاركات في هذه الرحلة عن سعادتهن الغامرة بإتاحة الفرصة لهن لأداء هذا النسك الفضيل مقدماتٍ شكرهن لكافة القائمين على تنظيم هذه الرحلة .

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