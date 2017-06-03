 الدكتور / ماجد المنيف ضيفاً على مائدة إفطار المليون صائم في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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الدكتور / ماجد المنيف ضيفاً على مائدة إفطار المليون صائم في الرياض

الدكتور / ماجد المنيف ضيفاً على مائدة إفطار المليون صائم في الرياض
المناطق _الرياض

في أجواء روحانية، حلّ المستشار بالديوان الملكي معالي الدكتور / ماجد بن عبدالله المنيف ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال لدى وصوله المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات، واطلع معاليه على بعض المواقع والترتيبات والتجهيزات في المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع التفطير الدعوي بالشرق الأوسط، والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وشارك معالي الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف الصائمين من مختلف الجاليات إفطارهم ، وأثنى على ما شاهده من حسن التّنظيم، وشكر القائمين على جهودهم في هذا المشروع المتميّز.

كما اطلع على مرافق المكتب واستمع لشرح وافٍ حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية .

من جهته، نوه مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن هذه الزيارة المباركة من معاليه تأتي ضمن خطة الزيارات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة لمشروع المليون صائم لكبار الشخصيات، “الذي يرعاه إعلامياً ملتقى صحافيون في الرياض”، في إطار التعريف بأكبر مشروع تفطير دعوي الذي يفطر فيه أكثر من مليون صائم في أكثر من 90 موقعاً في المدينة الصناعية الثانية والأحياء المجاورة لها.

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