أمير الكويت يغادر الدوحة بعد زيارة “توسط” لحل الأزمة الخليجية القطرية

غادر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قطر، مساء أمس الأربعاء، بعد أن عقد اجتماعًا مع أمير قطر، تميم بن حمد، ضمن زيارة سريعة قام بها في محاولة لعودة العلاقات بين الخليج وقطر.

وبحث أمير الكويت، وتميم بن حمد، نتائج زيارة الشيخ صباح الأحمد إلى المملكة والإمارات من أجل عودة العلاقات بينهما وبين قطر إلى طبيعتها ووحدة الصف الخليجي.

ولم تبين الوكالة الرسمية الكويتية أية تفاصيل أخرى عن اللقاء الذي حضره كبار المسؤولين في البلدين.

وكانت المملكة والإمارات ومصر وبعض الدول العربية قد قطعت علاقتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وزار أمير الكويت، الإمارات، حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر زعبيل في دبي.

كما اجتمع أمير الكويت مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، وبحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.