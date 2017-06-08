350 طنًّا من الأسفلت لمعالجة وردم الحفر والتشققات بمواقع متفرقة في مكة

نفذت إدارة الطرق، أمس الأربعاء، حملة واسعة لصيانة الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام، استخدمت فيها حوالي 350 طنًّا من الأسفلت، وذلك بإشراف مباشر من فرق فنية وهندسية وكوادر بشرية سعودية.

وتم استخدام الأسفلت لمعالجة وردم الحفر والتشققات وهبوط الأسفلت بمواقع متفرقة من مكة، حيث خصصت إدارة الطرق فرقًا ميدانية للوقوف على احتياجات الطرق والتحسينات الخاصة بالشوارع العامة وتهيئتها للأهالي والمعتمرين.

كما نفذت إدارة الطرق العديد من قرارات اللجنة المرورية المعتمدة والتي تساهم في فك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة خلال المواسم، إضافة إلى إعادة تأهيل طرق الأنفاق والطرق التي تستخدم لنقل المعتمرين من المواقف إلى المسجد الحرام.

وأكدت وكالة التعمير والمشاريع أن أعمال صيانة الطرق متواصلة على مدار العام، وخاصة خلال المواسم لإزالة أي عوائق وظواهر سلبية تشوه المظهر العام.