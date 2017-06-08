 هل تعلم ما الذي يحدث في جسدك عند شرب 3 فناجين قهوة يوميا ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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هل تعلم ما الذي يحدث في جسدك عند شرب 3 فناجين قهوة يوميا ؟!

هل تعلم ما الذي يحدث في جسدك عند شرب 3 فناجين قهوة يوميا ؟!
المناطق - وكالات

أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن شرب فنجان واحد من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ساوثهامبتون البريطانية، ونشروا نتائجها، في دورية (British Medical Journal) العلمية.

ولكشف العلاقة بين شرب القهوة، والوقاية من سرطان الكبد، قام فريق البحث بتحليل بيانات أكثر من 26 دراسة أجريت فى هذا الشأن، تضمنت أكثر من 2 مليون و25 ألف مشارك.

ورصد الباحثون عدد أكواب القهوة التي يشربها الأشخاص يوميا، وما إذا كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين.

وأثبتت النتائج، أن الأشخاص الذين يشربون كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا، أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20%.

ووجد الباحثون أيضًا أن من يشربون كوبين على الأقل يوميًا، فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة 35%، بينما من يشرب 3 أكواب يوميًا، تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%.

وأكد فريق البحث أن القهوة المنزوعة من الكافيين تحمي أيضًا من الإصابة بسرطان الخلایا الکبدیة، ولکن تأثيرها أقل من القهوة التي تحتوى على الكافيين.

وعن السبب في ذلك، قال الباحثون إن القهوة غنية بالمركبات المضادة للأكسدة، المضادة للالتهابات، والمضادة للسرطان. وأضافوا: “تشير نتائجنا إلى وجود دور محوري للكافيين، فى الوقاية من سرطان الكبد، نظرًا لأن القهوة منزوعة الكافيين كان تأثيرها على المرض أقل”.

ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، فإن يتم تشخيص أكثر من 710 حالة جديدة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة سنويًا.

وكانت دراسات سابقة كشفت عن أن تناول القهوة قد يقي من الأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر، وتوقف انتشار عدد من الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

وربطت الدراسات بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس الكبد الوبائي “سي”، وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد.

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