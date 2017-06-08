شاهد لحظة قتل الشرطة البريطانية الداهسين على رصيف “جسر لندن”

ظهر فيديو، جديد ونادر وعنيف، أفرجت عنه لشرطة البريطانية مساء أمس الأربعاء، وفيه بدا 8 عناصر من وحدة خاصة ينقضّون ويقتلون المنفذين الثلاثة لإرهاب مزدوج، تخلله ليل السبت الماضي دهس بالسيارة لمارة على رصيف ” جسر لندن ” وطعن بالسكاكين لمتواجدين بجوار سوق شعبي قريب وسط العاصمة، ممن قضى منهم 8 قتلى وأصيب 48 آخرين بجروح وتشوهات، بينهم 15 بحالة حرجة في المستشفيات الى الآن.

في بداية الفيديو، نرى الإرهابيين الثلاثة يطاردون كالمهووسين المتعطشين للقتل، واحدا من المتواجدين في منطقة مكتظة بمطاعم ومقاه مجاورة لسوق Borough Market الشعبي لبيع الخضار والفاكهة والأطعمة الجاهزة.

وفي ثوان تظهر سيارة تقل عناصر من “الخدمة الجوية الخاصة” المعروفة بأحرف SAS اختصارا، فيترجلون منها حاملين الرشاشات، ثم بدأت عملية ملاحقة الارهابيين وتصفيتهم في المكان صرعي بالرصاص، في عملية تم إطلاق 50 رصاصة فيها على الانتحاريين الثلاثة، وذكرت الشرطة أنها استغرت 6 ثوان فقط.