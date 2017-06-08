 شاهد لحظة قتل الشرطة البريطانية الداهسين على رصيف “جسر لندن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد لحظة قتل الشرطة البريطانية الداهسين على رصيف “جسر لندن” هل تعلم ما الذي يحدث في جسدك عند شرب 3 فناجين قهوة يوميا ؟! الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ أرض – بحر “الخرباوي” المنشق عن الإخوان: “الإسلام السياسي” أصاب الأمة في مقتل.. و”الجماعة” ماسونية احذر.. تطبيق إدارة كلمات المرور OneLogin تعرض للاختراق معركة ضارية بالـ “آر بي جي” قبالة نجران.. والقوات السعودية تفشل محاولة الحوثيين وتكبدهم خسائر ! 350 طنًّا من الأسفلت لمعالجة وردم الحفر والتشققات بمواقع متفرقة في مكة أمير الكويت يغادر الدوحة بعد زيارة “توسط” لحل الأزمة الخليجية القطرية الدكتور / ماجد المنيف ضيفاً على مائدة إفطار المليون صائم في الرياض مبادرة “رمضان أمان” تعقد مؤتمرها الصحفي الأول في غرفة الرياض رعاية المسنات بالرياض تمكن “15” نزيلة من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان وزير الصحة يكرم مدراء المراكز الصحية بالقريات

شاهد لحظة قتل الشرطة البريطانية الداهسين على رصيف “جسر لندن”

المناطق - وكالات

ظهر فيديو، جديد ونادر وعنيف، أفرجت عنه لشرطة البريطانية مساء أمس الأربعاء، وفيه بدا 8 عناصر من وحدة خاصة ينقضّون ويقتلون المنفذين الثلاثة لإرهاب مزدوج، تخلله ليل السبت الماضي دهس بالسيارة لمارة على رصيف ” جسر لندن ” وطعن بالسكاكين لمتواجدين بجوار سوق شعبي قريب وسط العاصمة، ممن قضى منهم 8 قتلى وأصيب 48 آخرين بجروح وتشوهات، بينهم 15 بحالة حرجة في المستشفيات الى الآن.

في بداية الفيديو، نرى الإرهابيين الثلاثة يطاردون كالمهووسين المتعطشين للقتل، واحدا من المتواجدين في منطقة مكتظة بمطاعم ومقاه مجاورة لسوق Borough Market الشعبي لبيع الخضار والفاكهة والأطعمة الجاهزة.

وفي ثوان تظهر سيارة تقل عناصر من “الخدمة الجوية الخاصة” المعروفة بأحرف SAS اختصارا، فيترجلون منها حاملين الرشاشات، ثم بدأت عملية ملاحقة الارهابيين وتصفيتهم في المكان صرعي بالرصاص، في عملية تم إطلاق 50 رصاصة فيها على الانتحاريين الثلاثة، وذكرت الشرطة أنها استغرت 6 ثوان فقط. 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>