 بالوثائق.. الجيش الليبي يكشف عن تثبت تورط قطر في اغتيالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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بالوثائق.. الجيش الليبي يكشف عن تثبت تورط قطر في اغتيالات

بالوثائق.. الجيش الليبي يكشف عن تثبت تورط قطر في اغتيالات
المناطق - وكالات

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري ، ليلة الأربعاء، عن وثائق تثبت تورط قطر في ليبيا مشيرا إلى أن هناك توجه لرفع قضايا إلى الجنائية الدولية حول دور قطر في الاغتيالات .

وقال المسماري في مؤتمر صحفي ببنغازي إن قطر دمرت المنطقة العربية ولا حول معها، مؤكدا أنه منذ عام 2012 لم يتم التعامل مع قطر بسبب دورها في ليبيا الداعم للجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن دور قطر التخريبي في ليبيا سينتهي قريبا.وأردف أن حماس متورطة كذلك بالنزاعات في ليبيا.

وكان السفير الليبي في الرياض، قد أعلن، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعلن قطع العلاقات مع قطر وسحب السفير.

جاء ذلك بعدما قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات مع قطر واتهمتها بمساندة الإرهاب.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق ليبيا، قطع علاقاتها مع دولة قطر، بسبب “سجلها الأسود” في البلاد، منذ الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

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