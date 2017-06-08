كيف تعاملت المملكة مع طائرة سورية قادمة من اللاذقية إلى قطر ؟!

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، الأربعاء، منع دخول طائرة سورية قادمة من اللاذقية إلى الدوحة في رحلة غير مجدولة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية قد ألغت جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، بجانب إقفال مكاتبها في المملكة.

ودعت الهيئة في وقت سابق جميع المسافرين، الذين اشتروا تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية، أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض عنها.

ويأتي قرار الهيئة استناداً إلى بيان حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإشارة إلى تعميم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر، الاثنين، بشأن منع شركات الطيران القطرية وطائرات قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو عبور أجوائها.