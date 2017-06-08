 يوسف الثنيان: لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بالوطن.. دائما هو الاختيار الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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يوسف الثنيان: لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بالوطن.. دائما هو الاختيار الأول

يوسف الثنيان: لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بالوطن.. دائما هو الاختيار الأول
المناطق - وكالات

أكد لاعب المنتخب السعودي و نادي الهلال سابقا يوسف الثنيان أن على قادة قطر إعادة النظر في سياستها للحفاظ على التلاحم والإخوة في الخليج.

فيما شدد على أن السعودية ستقف ضد من يمس الوطن وأمنه واستقراره سواء كان ذلك حكومة قطر أو غيرها، مبينا أن الوطن دائما هو الاختيار الأول.

وغرد قائلا في تويتر: “على قادة قطر إعادة النظر في سياستها لنحافظ معا على تلاحمنا وأخوتنا في الخليج، حفظ الله أوطاننا من كل شر”.

وأضاف: “مع كامل الحب والاعتزاز بالشعب القطري الحبيب إلا أنه لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن”.

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