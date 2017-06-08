يوسف الثنيان: لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بالوطن.. دائما هو الاختيار الأول

أكد لاعب المنتخب السعودي و نادي الهلال سابقا يوسف الثنيان أن على قادة قطر إعادة النظر في سياستها للحفاظ على التلاحم والإخوة في الخليج.

فيما شدد على أن السعودية ستقف ضد من يمس الوطن وأمنه واستقراره سواء كان ذلك حكومة قطر أو غيرها، مبينا أن الوطن دائما هو الاختيار الأول.

وغرد قائلا في تويتر: “على قادة قطر إعادة النظر في سياستها لنحافظ معا على تلاحمنا وأخوتنا في الخليج، حفظ الله أوطاننا من كل شر”.

وأضاف: “مع كامل الحب والاعتزاز بالشعب القطري الحبيب إلا أنه لا مجاملة حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن”.