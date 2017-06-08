الكونغرس الأمريكي يصوت على قانون مواجهة إرهاب إيران

صوّت مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي مساء الأربعاء، على ” قانون مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار “، بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات معارضة.

ووفقا لموقع شبكة ” صوت أميركا VOA”، سيصبح هذا القانون نافذا بمجرد توقيع الرئيس الأميركي عليه ويستهدف بالدرجة الأساس أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة وبرنامجها الصاروخي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وكان مشروع القانون حظي بدعم 48 عضوا بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والذين طالبوا حكومة الرئيس الأميركي باتخاذ المزيد من الخطوات الجادة لوضع حد للإرهاب الإيراني.

وسيفرض القانون عقوبات مباشرة لأول مرة على كامل تشكيلات وهيكلية الحرس الثوري الإيراني حيث أن الولايات المتحدة صنفت فقط “فيلق القدس” جناح العلميات الخارجية للحرس الثوري في عام 2007 على لائحة المنظمات الإرهابية.

وينص القانون على محاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الانسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما ستضع بالقائمة السوداء كل من يتعامل ماليا أو بشراء المعدات والسلاح مع الحرس الثوري الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن خلال مؤتمره الصحفي الأول بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، الاثنين الماضي، أن بلاده ” لن توقف التجارب الصاروخية وستقوم بذلك متى ما احتاجت إلى إجراء اختبارات فنية”، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ركس تيلرسون، الذي دعا في تصريحاته من الرياض، أثناء القمة السعودية – الأميركية، روحاني إلى ” وقف تجارب طهران البالستية وتفكيك شبكة الإرهاب الإيرانية في المنطقة”.