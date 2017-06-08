 الأمير محمد بن سلمان يتبرع بـ 4 ملايين ريال لجمعية “رعاية السجناء وأسرهم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن سلمان يتبرع بـ 4 ملايين ريال لجمعية “رعاية السجناء وأسرهم”

الأمير محمد بن سلمان يتبرع بـ 4 ملايين ريال لجمعية “رعاية السجناء وأسرهم”
المناطق - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تبرعاً سخياً لصالح جمعية تراحم الحدود الشمالية المختصة برعاية السجناء وأسرهم بلغ أربعة ملايين ريال.
وجاء تبرع سموه تفاعلاً مع الحملة التي أطلقتها جمعية تراحم لرعاية السجناء وأسرهم بالحدود الشمالية، وتهدف لإطلاق سراح نزلاء السجون والموقوفين في مطالبات مالية.

الحملة انطلقت اليوم الأربعاء برعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، وبحضور الفنان فايز المالكي والمنشد فهد مطر، وبلغ إجمالي التبرعات 9.133.833 ريالاً، والمبلغ المطلوب هو 14 مليون ريال.

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