اتهموا فايز المالكي بالنفاق في حملاته الخيرية.. شاهد كيف رد عليهم !

في شهر رمضان، وقبله بقليل تزداد الحملات الخيرية ويتم الإعلان عنها والترويج لها على مواقع التواصل، فنان فضل أن يكون حاضرا في هذا الشهر، لكن من خلال حملات خيرية لإطلاق مئات من السجناء الغارمين كي يقضوا الشهر الكريم مع أسرهم، وذلك بسداد ديونهم التي بلغت ملايين الريالات.

ومن الحملات التي شارك فيها الفنان فايز المالكي أيضا حملة “أسعدهم تسعد” التي أطلقتها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.

وقال الفنان فايز المالكي ضيف تفاعلكم مع سارة دندراوي، إن حملة تراحم وهي معتمدة من الديوان الملكي ولهم أعمال خيرية وإنسانية كثيرة وبدأنا في اللجنة بإطلاق 400 سجين.

وأوضح المالكي أن الحياة خليط بين الخير والشر والصدق والكذب. وقد تمر حالات غير صادقة يتفاعل معها الناس، لكن ما هو جميل هو الخير الذي لا يزال بين الناس وتعاطفهم مع المريض بغض النظر عن كذبه من صدقه.

وعن اعتزاله الفن، أجاب: “عرض علي 5 مسلسلات خليجية. إن تابعت كلام الناس لم تقدم أي خطوة. لا يهمني كلام الناس. لا أحتاج إلى شهرة فما لدي يكفيني، وما أقوم به لوجه الله تعالى”.

وأضاف: “من يقول إن فايز منافق فليقم بـ 1% مما قمنا به، وإلا فليصمت، فإرضاء الناس غاية لا تدرك”. وتابع: “إن وجد النص الجيد والمسلسل الجيد والمنتج الجيد سترونني”.

وحول من يدعم المالكي في عمل الخير، قال: “من يدعمني هم العاملون في لجنة تراحم في المملكة، وأمراء المناطق أيضا لما لهم من دعم، وسيدات الأعمال، هناك مفاجآت أكبر، والقادم أفضل”. مشيرا الفايز إلى أن للعمل الإنساني الخيري لذة لا يحسها إلا من يعمل به.