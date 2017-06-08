 المصممة السعودية زهرة الخليفة تمثل المملكة في معرض بازار الريم بدبي للسنة الثانية على التوالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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المصممة السعودية زهرة الخليفة تمثل المملكة في معرض بازار الريم بدبي للسنة الثانية على التوالي

المصممة السعودية زهرة الخليفة تمثل المملكة في معرض بازار الريم بدبي للسنة الثانية على التوالي
المناطق - فهد المريخي

تلقت المصممة السعودية زهرة الخليفة دعوة للسنة الثانية على التوالي من المصممة الإماراتية إيمان الفلامرزي وذلك للمشاركة في معرض بازار الريم الرمضاني الرابع والذي سيقام في الفترة من 13 إلى غاية 16 من شهر رمضان الكريم .

ويعد هذا البازار من أنجح البازارات على مستوى الإمارات ومايميزه عن الكثير من البازارات مشاركة أشهر المصممات على مستوى دول الخليج .
وتأتي هذه الدعوة بعد النجاح والحضور المميز للمصممة زهرة في فرض نفسها كأول مصممة سعودية تشارك وتنافس كبار المصممات المشهورات على مستوى الإمارات والخليج العربي .

الجدير بالذكر ان المصممة زهرة تملك شهرة واسعة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط وحفرت اسمها من ذهب بفنها وابداعها اللا متناهي ولها الكثير من المبادرات الجميلة على مستوى منطقتها.

 

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