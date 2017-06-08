انحراف شاحنة واصطدامها بأخرى بعقبة شعار شمال أبها

باشر مدني أبها مساء اليوم الاربعاء ١٤٣٨/٩/١٢ بلاغا عن انحراف شاحنة محملة بمواد غذائية واصطدامها بشاحنة اخرى بعقبة شعار شمال ابها الرابطة بين ابها ومحافظة محائل عسير، ما ادى الى اغلاقها وتكدس السيارات صعوداً ونزولاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن فرقة الإنقاذ قامت بتحرير احتجاز سائق إحدى الشاحنتين من داخل كبينة المركبة وهو بصحة جيده فقط يعاني إصابة بسيطة في القدم اليسرى وتم نقله للمستشفى بواسطة إسعاف هيئة الهلال الأحمر.

فيما قام عمال الشركة القائمة بصيانة الطريق بتنظيف الطريق من حطام المركبتين وبقايا المواد الغذائية المتناثرة تمهيدا لتعديل وضع المركبتين وفتح الطريق للعابرين.