مبادرة “اترك بصمة وارسم بسمه” الخيرية تنطلق من نادي الحي بالأرطاوية

انطلقت فكرة مبادرة ” اترك بصمة وارسم بسمة” الخيرية بمدينة الارطاوية قبل فترة ليست بالقصيرة وكانت تعني بكفالة فرحة اليتيم بالعيد بقيادة قائد نادي الحي بالارطاوية الاستاذ ذيب ناصر المطيري وكانت النتائج مذهلة والتفاعل كبيرا من اهل الخير من داخل الارطاوية وخارجها ، حيث تم تغطية مبلغ الكفالة ل 25 يتيما كاملا بجهود اهل البر والاحسان .

‎كان هذا طموحي وأملي واحمدالله على تحقيقه واكتماله كانت هذه الكلمات المعبرة على لسان المربي الفاضل وصاحب الفكرة الاستاذ ذيب ورأت النور بعد اكتمالها حيث كانت ليلة احتفالية خاصة اقيمت على ملعب نادي الحي بالارطاوية وذلك برعاية رئيس مركز الارطاوية الاستاذ/ مسير بن سلطان الدويش وتشريف سعادة مدير ادارة التعليم بمحافظة المجمعه الدكتور صالح الربيعه يرافقه رئيس قسم الشؤون الادارية والماليه الاستاذ سعد الرشيدي و رئيس قسم النشاط الطلابي الاستاذ سعد الحربي وعدد من مسؤولي ادارة التعليم ونخبة من مدراء الدوائر الحكومية وامين جمعية البر الخيرية بالارطاوية الاستاذ متعب الرشاش ورئيس المجلس البلدي الاستاذ يوسف غازي المطيري وعدد من المواطنين والداعمين والاعلاميين ‎حيث بدأ حفل انطلاقة المبادرة بآيات عطرة من كتاب الله الكريم.

‎ثم عرض مرئي لأبرز اهداف البرنامج وتفاصيله ، تلاها كلمة قائد نادي الحي الاستاذ ذيب ناصر الذي شكر فيها الحضور على دعمهم وتشريفهم ومشاركتهم انطلاق هذه المبادرة الخيرية داعيا للجميع بالتوفيق والسداد ،تلى ذلك قدوم الايتام المحتفى بهم امام الحضور واخذ صور تذكارية لهم مع الحضور وفي مقدمتهم رئيس مركز الارطاوية ومدير تعليم المجمعه ،

بعدها ألقى الداعية الشيخ هايف الحربي كلمة توجيهية حث فيها المجتمع على هذه المبادرات وعلى نبل اهدافها وخدمتها لفئة غالية من المجتمع وسأل الله ان يبارك في هذه الخطوة الطيبة التي قدمها وفعلها اهل الخير وحرصوا على اكتمالها بنجاح وان يجعل ماقدموا في ميزان حسناتهم ، اعقب ذلك كلمة مدير التعليم الذي اثنى فيها على هذه المبادرة الخيرية التي يعود ريعها على ابنائنا الايتام واشاد بخطوة المربي ذيب ناصر وعلى سمو الهدف ونبل العطاء وقيمة العمل وقال في ثنايا حديثه اسأل الله ان يبارك في جهود الجميع وان يوفقهم ويسددهم.

بعدها دشن رئيس مركز الارطاوية على هامش الحفل اطلاق نظام المخالفات الالكترونية( باشر ) والعمل به رسميا في مدينة الارطاوية.

تم بعد ذلك تكريم المشاركين والداعمين من المواطنين ورجال الاعمال والاعلاميين ثم انتقل الجميع الى جولة تعريفية في نادي الحي بالارطاوية اطلع خلالها مدير التعليم ورئيس مركز الارطاوية على ابرز المناشط والفعاليات التي يقيمها النادي ويشارك فيها شباب المنطقة من كافة الفئات والاستفادة من مرافق النادي .