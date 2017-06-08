 ولي ولي العهد يتبرع بـ4 ملايين لتفريج كربة سجناء المطالبات المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد يتبرع بـ4 ملايين لتفريج كربة سجناء المطالبات المالية

ولي ولي العهد يتبرع بـ4 ملايين لتفريج كربة سجناء المطالبات المالية
المناطق_واس

أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة الحدود الشمالية تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, بمبلغ أربعة ملايين ريال , وذلك ضمن حملة “تفريج كربة” ، لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم” بمنطقة الحدود الشمالية.
ورفع رئيس اللجنة اللواء المتقاعد مركي الرويلي شكره وتقديره لسمو ولي ولي العهد على دعمه السخي للجنة الوطنية لرعاية السجناء في منطقة الحدود الشمالية.

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