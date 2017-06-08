هبوط اضطراري لطائرات عسكرية أمريكية في اليابان

ذكرت المكاتب الإقليمية بوزارة الدفاع اليابانية الأربعاء، أن ثمة تقارير تفيد بوقوع سلسلة من عمليات الهبوط الطارئة، في محافظة أوكيناوا الجنوبية شمال شرقي اليابان، شملت طائرة “أوسبري” تابعة للبحرية الأمريكية، وطائرات مقاتلة.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن مكتب الدفاع الياباني قوله “إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات”.

وأفاد مكتب الدفاع في أوكيناوا بأن طائرة “أوسبري” المتواجدة في محطة فوتينما الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في أوكيناوا هبطت في المطار الأمريكي في جزيرة “لو” اليابانية الليلة الماضية، بعد انطلاق الضوء التحذيري في قمرة القيادة، مضيفًا أن الجيش الأمريكي أوضح أن الهبوط الاضطراري كان إجراء وقائيًا.

وأفاد مكتب الدفاع في توهوكو بأن المقاتلات كانت متوجهة إلى محطة ايواكوني الجوية التابعة للبحرية الأمريكية في محافظة ياماجوتشى غربي اليابان من ألاسكا.