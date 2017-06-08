 تقرير عالمي يتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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تقرير عالمي يتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية

تقرير عالمي يتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية
المناطق_وكالات

توقع تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” عن الاستثمار العالمي لعام 2017م زيادة الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر بنسبة 5 في المئة ليصل إلى نحو 8.1 تريليون دولار في عام 2017.
وأوضح التقرير الذي صدر اليوم أنه بعد أن سجلت تدفقات الاستثمار العالمي الأجنبي المباشر تراجعًا طفيفًا في عام 2016 بنسبة 2 % ليصل إلى 1.75 تريليون دولار تشير التوقعات في 2017 إلى ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي في مختلف المناطق الاقتصادية، وعودة النمو في مجال التجارة، وانتعاش أرباح الشركات.
وتوقع التقرير أن تتواصل الزيادة المتواضعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2018، ليصل مجموع التدفقات إلى 1.85 تريليون دولار. بيد أن هذا المستوى يظل دون مستوى الذروة القياسي الذي بلغته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2007.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويي: “إن الطريق إلى تحقيق الانتعاش الكامل للاستثمار الأجنبي المباشر يظل مليئًا بالعثرات، ولكننا نشعر بتفاؤل مشوب بالحذر. فعلى الرغم من أن هذا التقرير يتوقع حدوث زيادة معتدلة في التدفقات في عام 2017، فإن هناك عوامل أخرى مثل ارتفاع مستوى المخاطر الجغرافية وحالة عدم اليقين السياسي يمكن أن تؤثر في حجم هذا الانتعاش”.
وبين تقرير الأونكتاد الجديد أن الولايات المتحدة ظلت تمثل في عام 2016 أكبر متلق للاستثمار الأجنبي، تليها المملكة المتحدة، فيما احتلت الصين المركز الثالث.

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