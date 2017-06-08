منصور بن مقرن يرعى اللقاء الرمضاني الثاني للإعلاميين بمنطقة عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية اللقاء الرمضاني الثاني للإعلاميين بالمنطقة، مساء اليوم الأربعاء، بفندق قصر أبها، والذي نظمته إمارة المنطقة ومجلس التنمية السياحية، بحضور فاق ١٠٠ شخصية إعلامية.

وكان في استقبال سمو الأمير منصور فور وصوله مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة والمشرف العام على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي باسم إمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت.

وألقى سموه كلمة في بداية اللقاء، أكد خلالها أهمية وسائل الإعلام، ودورها الذي لم يعد مكتفيا بنقل المعلومة، بل وصل إلى أن يكون أداة فاعلة لصالح بلدانها والدفاع عنها ونقل الصورة الحقيقية عنها ومجابهة أي حملات مغرضة، مشيدا بوسائل الإعلام المحلية والمرحلة التي وصلت إليها من التطور والرقي بشكل عام، ودورها في منطقة عسير خاصة، منها مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، مشيرا إلى النجاح الكبير لوسائل الإعلام في إبراز هذا الحدث وما بذله رجالات الصحافة والإعلام بالمنطقة واللجنة الإعلامية للمناسبة في هذا الإطار، ما جعل المناسبة تظهر بالشكل اللائق.

ودعا سمو نائب أمير المنطقة رجال الصحافة والإعلام إلى إبراز كافة الجهود الإيجابية، ونقد ما يستحق بشكل بناء وموضوعي، واعدا بالعديد من الإصلاحات في ملف الاستثمار في المنطقة، والعمل بشكل فاعل تحت قيادة أمير المنطقة سمو الأمير فيصل بن خالد لمواصلة مسيرة التنمية.

عقب ذلك، دشن سمو نائب أمير منطقة لموقع عسير الالكتروني التابع لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ثم، انطلقت أمسية بعنوان (السياحة في منطقة عسير ودور الإعلام بالنهوض بها)، شارك فيها مستشار مدير جامعة الملك خالد رئيس قسم الإعلام والاتصال رئيس تحرير صحيفة آفاق المشرف العام على المركز الإعلامي أ.د.علي بن شويل القرني، والكاتب د.علي سعد الموسى، ومدير تحرير صحيفة الوطن سابقا د. صالح الحمادي.

تحدث القرني عن الجيل الإعلامي الجديد الذي ستقدمه الجامعة من خلال قسم الإعلام الذي احتفى هذا العام بخريجي أول دفعة، وإضافة مسار الإعلام السياحي في برنامج الماجستير الذي سيطلق قريبا، منوها بمشاركة الجامعة القريبة في مسيرة التنمية بمشروعات سيعلن عنها مدير الجامعة قريبا.

وتطرق الحمادي إلى ما تحتاجه المنطقة من مواصلة الجهود الإعلامية، وتجارب العديد من الدول في هذا المجال،

ونوه الموسى إلى حاجة المنطقة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، لاسيما في القطاع الفندقي والعديد مما تحتاجه المنطقة.

وشهد اللقاء مداخلات لرئيس تحرير صحيفة المواطن محمد الشهري، والناشط الاجتماعي حسن مخافة، كما وجه سمو الأمير منصور باستقبال كافة الآراء والملاحظات من كافة الإعلاميين.