 واتساب يضيف ميزات جديدة على نظام iOS | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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واتساب يضيف ميزات جديدة على نظام iOS

واتساب يضيف ميزات جديدة على نظام iOS
المناطق_وكالات

عمّم تطبيق “واتساب” للدردشة ميزات جديدة على نظام “iOS” تضم ألبومات وفلترات جديدة للصور بالإضافة إلى خاصية الرد السريع.
وبات واتساب في التحديث الجديد يوفر للمستخدمين خيارات متنوعة ومختلفة لتبادل الصور والفيديوهات، شبيهة بتلك الموجودة في تطبيقي إنستغرام وسناب شات.
ووفق ما ذكره موقع “ماشابل”، فإن ميزة الألبومات الجديدة تساعدك على تنظيم الصور تلقائيا بعد تجميع مجموعة من أربع أو أكثر من الصور أو أشرطة الفيديو، حيث ستظهر مرقمة وفي ألبوم واحد كما هو الحال في فيسبوك.
كما أضاف التطبيق ميزة “الفلترات” تتيح للمستخدمين خمسة خيارات جديدة، من بينها صورة بالأسود والأبيض وصورة ملونة وصورة ناصعة.
ويضم التحديث الجديد ميزة الرد السريع أو الرد المختصر، الذي يعتبر الأكثر نفعا للمستخدمين، حيث سيكونون قادرين على الرد مباشرة على أي رسالة يتوصلون بها من خلال سحب الرسالة إلى اليمين وكتابة الرد وإرسالها دون الحاجة إلى الكبس على الرسالة بشكل متواصل ثم الضغط على “الرد على الرسالة” فكتابة الرد.
ولم يكشف “واتساب” موعد تعميم هذه الميزات الجديدة على نظام “أندرويد”.

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