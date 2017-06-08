محمد السهلاوي الهداف التاريخي للمنتخب السعودي

أصبح مهاجم المنتخب السعودي، محمد السهلاوي هو الهداف التاريخي للأخضر في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد هدفه في شباك المنتخب الأسترالي خلال مواجهة السعودية وأستراليا ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم روسيا 2018.

ورفع محمد السهلاوي رصيده إلى 17 هدفاً في تصفيات كأس العالم، ليتجاوز رقم نجم الكرة السعودية السابق سامي الجابر، والذي أحرز في 4 نسخ من التصفيات الآسيوية 16 هدفاً.

هذا وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ومضيفه الأسترالي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، وافتتحت أستراليا باب التسجيل في الدقيقة 7 عن طريق تومي يوريتش، بعد أن استغل خطأً فادحاً من الحارس ياسر المسيليم، الذي تعثر وهو يلعب الكرة لتتهيأ للاعب الأسترالي ويضعها في الشباك بكل سهولة.

ونجح المنتخب السعودي من إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 23 عن طريق سالم الدوسري، ثم عاد المنتخب الأسترالي للتقدم عن طريق تومي يوريتش في الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط سجل محمد السهلاوي هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2 ـ 2.

هذا ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة بـ16 نقطة بفارق الأهداف خلف المنتخب الياباني “المتصدر”، فيما يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث بـ13 نقطة.