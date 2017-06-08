 الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة
المناطق_الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 789 حالة منذ أبريل الماضي.
وقالت المنظمة، في حسابها الرسمي لمكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنها سجلت أكثر من 101820 حالة اشتباه بمرض الكوليرا إلى جانب تسجيل 789 حالة وفاة جراء الإصابة بهذا المرض في 19 محافظة يمنية.
وأشارت إلى أن هذا المرض ما يزال أحد أهم مشاكل الصحة العامة في اليمن.

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