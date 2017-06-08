 تدشين المشروع الخيري الأول لشهداء الواجب بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في منطقة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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تدشين المشروع الخيري الأول لشهداء الواجب بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في منطقة مكة المكرمة

تدشين المشروع الخيري الأول لشهداء الواجب بمركز تدريب قوات أمن المنشآت في منطقة مكة المكرمة
المناطق - واس

دشن قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري المشروع الخيري الأول لشهداء الواجب في شهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك بتوزيع الإفطار الخيري الأول بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة .
وأوضح المتحدث الإعلامي مدير إدارة العلاقات والإعلام بقوات أمن المنشآت المشرف على المشروع الخيري الأول لشهداء الواجب العقيد خالد الزهراني، أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى عمرة أسر الشهداء ، حيث تم الترتيب لنقل وتسكين أسر الشهداء من مناطقهم إلى مكة المكرمة ومتابعة تأديتهم للعمرة والمكوث في مكة لمدة يومين ومن ثم توديعهم إلى مناطقهم ، أما المرحلة الثانية فخصصت لإفطار صائم وتم خلالها توزيع أكثر من 400 وجبة إفطار ، في حين خصصت المرحلة الثالثة من المشروع لأداء العمرة عن الشهداء والتي تبرع بها أربعة من منسوبي المركز بأداء العمرة عن أربعة من شهداء الواجب كمبادرة وفاء لشهداء الوطن .
بدوره أكد قائد قوات أمن المنشآت أن المشروع يأتي امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ومتابعة ورعاية للشهداء وأسرهم ، مؤكداً أهمية الاهتمام بمثل هذه المشاريع وتطويرها وتعميمها على جميع مناطق المملكة ليعم خيرها على شهدائنا ، داعياً الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يجعل تضحيتهم خالصة في سبيل الله وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم .

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