رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لممارسة الضغوط على قطر

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، إنه رغم وجود قاعدة عسكرية أميركية في قطر، فإنه يجب الضغط عليها من أجل تحسين سياستها الخارجية.

وقال رايان للصحفيين: “أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمارس بعض الضغوط على قطر” لأنه ” يمكن لقطر أن تحسن سياستها الخارجية- دعونا نضع الأمر على هذه النحو.”

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شدد خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة التعاون من كل الدول لوقف تمويل الإرهاب. ودعا الرئيس الأمريكي أمير قطر إلى التعاون لوقف انتشار الفكر المتطرف.