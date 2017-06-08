 إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين قرب سواحل تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين قرب سواحل تبوك

إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين قرب سواحل تبوك
المناطق - الرياض

تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة تهريب أكثر من مليوني قرص إمفيتامين عبر المنطقة المقابلة لشواطئ محافظة الوجه بمنطقة تبوك، وفتحت تحقيقاً في القضية بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن القوات بتبوك رصدت اقتراب واسطة بحرية عند الساعة الـ11 والنصف من مساء أول أمس (الثلاثاء) من المياه السعودية، وقيام مَن فيها برمي أكياس كانت معهم.

وأضاف أنه جرى مسح المنطقة التي رصدت فيها الواسطة البحرية وعثر على 12 كيساً ملقاة على إحدى الشعاب المرجانية مملوءة بكميات كبيرة من الإمفيتامين بلغت 2310000 قرص، مشيراً إلى أن الجهات المعنية باشرت التحقيق في القضية مع الجانب المصري؛ لتحديد هوية المتورطين والقبض عليهم.

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