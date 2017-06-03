 قطر تستيقظ على ارتفاع حاد بتأمين “مخاطر التخلف عن السداد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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قطر تستيقظ على ارتفاع حاد بتأمين “مخاطر التخلف عن السداد”

قطر تستيقظ على ارتفاع حاد بتأمين “مخاطر التخلف عن السداد”
المناطق - وكالات

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعا حادا صباح الخميس، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول عربية بارزة.
وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، مقارنة مع 80 مساء أمس الأربعاء.

وكانت عند 65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين واليمن وليبيا، العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب والتنسيق مع إيران.

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل الأربعاء درجة واحدة إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭AA‬‬، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.

وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي، على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 في المئة في السنوات الخمس القادمة.

 

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