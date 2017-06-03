فرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.. وطقس حار على شرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد لتوثر على منطقة القصيم والأجزاء الشرقية لمنطقة المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، في حين يكون الطقس حار على شرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.