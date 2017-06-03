وزير العمل: المملكة تكفل للوافدين من الدول غير المستقرة إقامة وتسهيلات وعملاً لائقاً

أكد وزير العمل الدكتور على الغفيص، أن المملكة تكفل لمواطني الدول التي تشهد توتراً وأوضاعاً غير مستقرة الحق في العمل بعقود مؤقتة، كما يحظون بتسهيلات لحين تحسن أوضاع بلادهم.

وبين الغفيص أمام مؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية، أن المملكة تعتبر السوريين واليمنيين الموجودين على أرضها زواراً وتمنحهم بطاقة مؤقتة بمثابة رخصة إقامة؛ ليتمكنوا من الاندماج في سوق العمل.

وأشار إلى قيام المملكة بمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وحثهم على تصحيح أوضاعهم دون أي انعكاسات سلبية عليهم، أو فرض رسوم أو غرامات أو عقوبات، ما مكّن أعداداً كبيرة منهم للبقاء والعمل بعد تصحيح أوضاعهم.

وعن رؤية 2030، أوضح الغفيص أنها راعت المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة واندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتحسين ظروف العمل والظروف المعيشية للوافدين.