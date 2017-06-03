 التضخم السنوي بمصر يسجل انخفاضا ملحوظا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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التضخم السنوي بمصر يسجل انخفاضا ملحوظا

التضخم السنوي بمصر يسجل انخفاضا ملحوظا
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 29.7 بالمئة في مايو الماضي، منخفضا لأول مرة منذ ستة أشهر.
وكان معدل التضخم في المدن بلغ 31.5 بالمئة في أبريل، و30.9 بالمئة في مارس.

ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو، وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.

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