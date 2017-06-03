 “شؤون الحرمين” تمنع حاجزي الأماكن بالمسجد الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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“شؤون الحرمين” تمنع حاجزي الأماكن بالمسجد الحرام

“شؤون الحرمين” تمنع حاجزي الأماكن بالمسجد الحرام
المناطق - مكة المكرمة

ينفذ فريق لجنة السجاد لمنع حجز الأماكن المخصصة للصلاة التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بعمليات منع دورية على منفذي هذه المخالفة داخل المسجد الحرام، الذين يقومون على حجز مكان معين بجوار المناطق القريبة من صحن المطاف وداخل المصليات بالأدوار العليا وسطح المسجد الحرام وذلك بحسب ما أوضحه رئيس اللجنة رائد المعطاني.

وأشار المعطاني أن اللجنة تعمل بشكل يومي تزامناً مع أوقات الصلوات، بواقع فرق ميدانية لمنع الأفعال المخالفة كحجز عدداً من الأماكن أو بوضع الكراسي المتحركة أو السجاد أو بعض المقتنيات الأخرى التي تمنع المصلين من الاستفادة من هذا المكان ويكون مخصص لصاحب هذه المقتنيات فقط، مؤكداً في حال ثبوت هذه المخالفة على ممارسي حجز الأماكن لدى اللجنة آلية ثابتة في التعامل مع هذه الحالات برفقة الأجهزة الأمنية المشاركة بالأعمال الميدانية داخل المسجد الحرام.

 

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