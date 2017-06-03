بالصور.. إنقاذ يد رضيعة سورية من البتر بعد أن علقت بفرّامة لحم بالرياض

تمكن فريق متخصص في الدفاع المدني بالتعاون مع فريق طبي في مستشفى الحرس الوطني بالرياض – بفضل الله تعالى – من إنقاذ يد رضيعة سورية من البتر ، بعد أن علقت يدها بالكامل داخل آلة فرم لحم في منزل أسرتها الكائن في حي النظيم شرق مدينة الرياض.

وكانت الرضيعة التي تبلغ من العمر نحو عامين قد تعرضت لهذه الحادثة بعد منتصف ليل يوم أمس الأربعاء، حيث تلقت غرفة التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغًا عن نشوب يد رضيعة داخل آلة فرم لحم منزلية، لتتوجه على الفور فرقة من الدفاع المدني إلى منزل الرضيعة، ويتم إجراء الاسعافات الضرورية لها ثم تُنقل إلى مستشفى الحرس الوطني لإكمال اللازم لها.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له أنه أجري للرضيعة عملية جراحية استغرقت زُهاء الساعتين من أجل إخراج يدها من آلة الفرم، وذلك بالتعاون ما بين فريق طبي بمستشفى الحرس الوطني، ورجال الدفاع المدني الذين استخدموا خلال العملية معدات مخصّصة لمثل هذه الحالات ، وأخرجوا يد الرضيعة بسلام، إلى جانب تقديم الدعم الطبي من الطاقم المرافق لهم.

ودعا الدفاع المدني الأمهات إلى مراقبة صغارهن في المنزل، وإبعادهم عن المطبخ قدر الإمكان خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطبخ والقلي بالزيوت، مع إبعاد الآلات الحادة والمعدات الخطرة عن متناول أيديهم.

