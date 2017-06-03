 مصرع 20 شخصًا على الأقل في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية وسط الهند | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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مصرع 20 شخصًا على الأقل في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية وسط الهند

مصرع 20 شخصًا على الأقل في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية وسط الهند
المناطق - وكالات

أفادت السلطات الهندية، اليوم الخميس، بأن 20 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم، مساء أمس، في انفجار ضخم وقع داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية ماديا براديش، الواقعة وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية عن نائب المدير العام للشرطة المحلية جي جاناردان قوله، إن “انفجارًا ضخمًا هز أركان مصنع الألعاب النارية في قرية كاتيرا بمنطقة بالاغات التابعة لولاية ماديا براديش، مما أسفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصًا وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المسؤول الأمني أن الانفجار كان قويًا وتسبب في انهيار معظم جدران المصنع المخصص لإنتاج الألعاب النارية، مشيرًا إلى أنه مع ذلك تمكن عشرات العمال من النجاة والفرار من موقع الحادث، فيما تتواصل عمليات إطفاء الحريق وانتشال الجثث من بين الحطام.

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