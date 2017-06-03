بلدية جوف بني هاجر تغلق محلين وتوجه 7 انذارات منذ بدء رمضان المبارك

نفذت بلدية جوف بني هاجر ممثلة في إدارة الخدمات جولات رقابية خلال أيام شهر رمضان المبارك على عدد من المحال التجارية والمطاعم بهجر جوف بني هاجر ومراكزها، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس فهد بن سعود الدلبحي، بأن البلدية رصدت خلال الجولات الميدانية التي نفذتها عددًا من المخالفات بالمحلات، حيث تم اغلاق محلين، فيما بلغ عدد الانذارات 7 انذارات، وبلغ عدد الغرامات المتحصلة 7000 ريال، وتمثلت الانذارات في تدني مستوى النظافة وإهمال ووجود أنواع من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وسوء التخزين، لافتا الى أنه تم مصادرة المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام، كما أتلفت البلدية المواد المضبوطة التي تنوعت بين فواكه وخضار ومواد معلبة بأكثر من ٣٥ كلجم، مما أدى إلى إغلاق المحالات المخالفة بشكل فوري وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية عليها.

وأكد رئيس بلدية جوف بني هاجر المهندس فهد بن سعود الدلبحي حرص البلدية على سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين مشيرًا إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المحال التجارية للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت والتأكد من سلامة الغذاء.

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