أكثر من 2500 طالب وطالبة في أندية حفرالباطن الموسمية

اختار أكثر من 2500 طالب وطالبة في محافظة حفرالباطن أن يقضوا رمضان والعطلة الصيفية في أروقة 12 نادياً موسمياً ونادياً للحي مقسمة على البنين والبنات بعدما أطلقت إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن الأندية الموسمية وأندية الحي ضمن خطة وزارة التعليم لاستثمار أوقات الشباب والشابات .

وقسمت إدارة التعليم الأندية الموسمية بواقع 6 أندية للبنين و6 أندية للبنات بتوزيع جغرافي روعي فيه أن تكون على نطاق مدينتي حفرالباطن والقيصومة حيث تتوزع أندية البنين في مركز النشاط الطلابي بحي الخالدية ونادي عبدالرحمن الغافقي بالسليمانية ونادي سلمان الفارسي بالقيصومة ونادي العزم بالعزيزية ونادي المبدعون في الربوة وأخيراً نادي عز الوطن في المحمدية , فيما تم توزيع أندية البنات بحيث يكون نادي الثانوية السادسة بالمحمدية ونادي مجمع تحفيظ القرآن بالقيصومة ونادي الثانوية السابعة عشر بحي التلال و نادي الابتدائية السادسة عشر بالمحمدية ونادي الثانوية الثالثة بأبي موسى الأشعري ونادي الثانوية الثانية عشر بالخالدية .

وأوضح رئيس قسم النشاط الطلابي بتعليم حفر الباطن الأستاذ فهد بن زايد الشمري “أن الأندية الموسمية للعام الحالي 1438هـ قد انطلقت من الفترة 2-9-1438هـ حتى 25-11-1438هـ على فترتين حاثاً الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على إلحاق أبنائهم في هذه الأندية والمناشط كي يستثمروا إجازتهم فيما يفيد وينفع لا سيما و الأندية تحرص على التنويع الترفيهي والمعرفي انطلاقاً من المسارات الخمسة التي يعتمد عليها عمل الأندية الموسمية (الوظيفي والترفيهي والتقني والسياحي والتطوعي) , داعياً أولياء الأمور لزيارة مقرات الأندية والاطلاع عليها , كما دعا القطاع الخاص للاطلاع على برامج الأندية والمساهمة في مناشطها عبر الشراكات المجتمعية التي تعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا , سائلاً الله أن يبارك في الزملاء مديري الأندية والمشرفين ”

واختتم الشمري حديثه بالشكر الجزيل لسعادة مدير التعليم والمساعدين لدعمهم جهود الأندية الموسمية والشكر موصول لمقام وزارة التعليم ممثلة بسعادة مدير عام النشاط الطلابي عبدالحميد بن أحمد المسعود لما قدمه من دعم وتحفيز للزملاء في النشاط الطلابي سائلاً الله أن يكون فريق العمل بالأندية الموسمية عند حسن الظن وأن يقدموا المأمول منهم وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة وأن يديم على بلادنا و ولاة أمرنا نعمة الأمن و الإيمان” .