(50) مسلم جديد بجاليات حفر الباطن في العشر الأوائل من رمضان

أوضح رئيس مجلس الادارة المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بحفرالباطنالدكتور سبتي العنزي أن عدد المسلمين الجدد خلال عشرة أيام من شهر رمضان المباركبلغ (50) مسلمًا جديداً مشيرا أن ارتفاع عدد المسلمين الجدد في شهر الخير والبركة يعودللجهود الكبيرة التي يبذلها الدعاه من مختلف البلدان في المكتب والبرامج والفعالياتوالزيارات الميدانية التي يقوم بها رجال نذروا أنفسهم لخدمة دينهم

وأضاف العنزي أن المكتب يقوم بتفطير أكثر من (20) ألف صائم يومياً بـ (15) موقعلمشروع إفطار الصائم الدعوي في حفر الباطن والقيصومة والصناعية ويستهدف المشروعلاستقطاب غير المسلمين وتعريفهم بالدين الاسلامي بالاضافة لإشراك دعاه يتحدثون عدهلغات داخل المخيمات الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير وارتفاع بعدد المسلمين الجدد

وقال أن المكتب أطلق في رمضان ثلاثة مشاريع ” إفطار الصائم الدعوي / ربح البيع وهومشروع دعوي بأكثر من 10 لغات يستهدف العمالة المنزلية / حملة أسلمت فعلمني لتعليمالمسلمين الجدد ومتابعتهم ، ودعا أهل الخير ورجال الأعمال بدعم أنشطة وفعاليات المكتبوالاستفادة من الفعاليات والانشطة التي ينظمهما المركز في التعريف بالدِّين الاسلاميالحنيف