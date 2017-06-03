 (50) مسلم جديد بجاليات حفر الباطن في العشر الأوائل من رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(50) مسلم جديد بجاليات حفر الباطن في العشر الأوائل من رمضان أكثر من 2500 طالب وطالبة في أندية حفرالباطن الموسمية بلدية جوف بني هاجر تغلق محلين وتوجه 7 انذارات منذ بدء رمضان المبارك مصرع 20 شخصًا على الأقل في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية وسط الهند بالصور.. إنقاذ يد رضيعة سورية من البتر بعد أن علقت بفرّامة لحم بالرياض “شؤون الحرمين” تمنع حاجزي الأماكن بالمسجد الحرام فيديو جديد يوثق عملية الطعن في شوارع لندن.. وكيف تعاملت الشرطة مع المهاجمين واتساب يضيف خاصية الرد السريع.. وميزات جديدة للصور على أجهزة آبل التضخم السنوي بمصر يسجل انخفاضا ملحوظا وزير العمل: المملكة تكفل للوافدين من الدول غير المستقرة إقامة وتسهيلات وعملاً لائقاً بريطانيا “تصوت” وسط إجراءات أمنية مشددة فرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.. وطقس حار على شرق المملكة

(50) مسلم جديد بجاليات حفر الباطن في العشر الأوائل من رمضان

(50) مسلم جديد بجاليات حفر الباطن في العشر الأوائل من رمضان
المناطق - عبدالله السعيدي

أوضح رئيس مجلس الادارة المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بحفرالباطنالدكتور سبتي العنزي أن عدد المسلمين الجدد خلال عشرة أيام من شهر رمضان المباركبلغ (50) مسلمًا جديداً مشيرا أن ارتفاع عدد المسلمين الجدد  في شهر الخير والبركة يعودللجهود الكبيرة التي يبذلها الدعاه من مختلف البلدان في المكتب والبرامج والفعالياتوالزيارات الميدانية التي يقوم بها رجال نذروا أنفسهم لخدمة دينهم

وأضاف العنزي أن المكتب يقوم بتفطير أكثر من (20) ألف صائم يومياً بـ (15) موقعلمشروع إفطار الصائم الدعوي في حفر الباطن والقيصومة والصناعية ويستهدف المشروعلاستقطاب غير المسلمين وتعريفهم بالدين الاسلامي بالاضافة لإشراك دعاه يتحدثون عدهلغات داخل المخيمات الأمر الذي أدى إلى إقبال كبير وارتفاع بعدد المسلمين الجدد

وقال أن المكتب أطلق في رمضان ثلاثة مشاريع ” إفطار الصائم الدعوي / ربح البيع وهومشروع دعوي بأكثر من 10 لغات يستهدف العمالة المنزلية / حملة أسلمت فعلمني لتعليمالمسلمين الجدد ومتابعتهم ، ودعا أهل الخير ورجال الأعمال بدعم أنشطة وفعاليات المكتبوالاستفادة من الفعاليات والانشطة التي ينظمهما المركز في التعريف بالدِّين الاسلاميالحنيف

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>