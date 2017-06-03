 هلال سعيد لاعب منتخب الأمارات يحضر ختام بطولة شعلة هجر الرمضانية 2017 م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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هلال سعيد لاعب منتخب الأمارات يحضر ختام بطولة شعلة هجر الرمضانية 2017 م

هلال سعيد لاعب منتخب الأمارات يحضر ختام بطولة شعلة هجر الرمضانية 2017 م
المناطق - الأحساء

تستضيف بطولة شعلة هجر الرمضانية في المباراة الختامية لاعب منتخب الأمارات ونادي العين هلال سعيد يوم الأحد 16 / 9 / 1438 هـ ، بحضور شخصيات هامة وشخصيات رياضية على مستوى المحافظة والمنطقة الشرقية ، ويتخلل هذا الحفل تتويج خاص للبطل ، وتقام على هامش البطولة اليوم الخميس 13 رمضان فعاليات اليوم المفتوح للأطفال وهي عبارة فعاليات شعبية – عروض من الفلكلور – القرقيعان ، وتنظم البطولة كذلك يوم الجمعة 14 رمضان محاضرة بعنوان التكتيك النفسي للاعبين قبل المنافسة واثناء المنافسة ومهارة كيف نستخدمها للأخصائي النفسي علي الغريب .

وفي حديث للراعي الرسمي للبطولة الدكتور محمد عمر المغنم ” إن الاستعداد للبطولة بداء قبل شهرين لإظهار البطولة بأفضل مظهر وتم تكوين اللجان المنظمة للبطولة ، وتم دمج الخبرة بالشباب ، وتم دعم البطولة من رجال الأعمال في المحافظة فلهم كل شكري وتقديري ، وتعتبر هذه البطولة مميزة باستقطاب لاعبي الأندية السابقين لتحليل المباريات وكذلك افضل المعلقين الرياضين ، وتخلل ذلك عمل المسابقات للأطفال بين المباريات لإعطاء الأطفال نصيبهم من هذه البطولة ومن الشخصيات البارزة التي سوف نستضيفها في ختام البطولة لاعب منتخب الأمارات ونادي العين السابق هلال سعيد وعن الفرق المشاركة بالبطولة فهم النخبة في محافظة الأحساء ونتمنى للجميع التوفيق في هذه البطولة كما أوجه شكري للصحف الراعية والإعلاميين لدعمهم لهذه البطولة إعلامياً .

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