 حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على انحيازها لقطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على انحيازها لقطر

حملة سعودية لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على انحيازها لقطر
المناطق - الرياض

أطلق مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حملة واسعة تدعو لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة احتجاجًا على سياسة أنقرة التي انحازت في موقفها السياسي من الأزمة الخليجية الحالية لصالح الدوحة.
ودشن المواطنون هاشتاقاً للحملة تحت الوسم “#مقاطعه المنتجات التركية” شارك فيه عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين الذين تفاعلوا معها.
وجاءت الحملة بعد ساعات قليلة من إقرار البرلمان التركي لتشريع جديد يتيح إرسال عدد كبير من الجنود الأتراك إلى قاعدة عسكرية تركية في قطر بالتزامن مع تأزم علاقتها مع جيرانها الخليجيين وعلى رأسهم السعودية.
ووجد الموقف التركي ردود فعل غاضبة في المملكة التي اعتبر أبناؤها أن “التصرفات التركية في الأزمة منحازة لصالح حليفها القطري وليست محايدة”، مستشهدين بمسيرة انطلقت في اسطنبول مساء الأربعاء للتضامن مع قطر بالتزامن مع إقرار البرلمان التركي لتشريع إرسال الجنود.
وتعد حملة المقاطعة تطورًا من أحداث متلاحقة أعقبت قرار المملكة والإمارات والبحرين ومصر، الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والأجواء معها، قبل أن تتبع القرار عدة دول عربية وإسلامية أخرى احتجاجًا على السياسة الخارجية لقطر.

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