الأحساء .. إغلاق 51 ” منشأة مخالفة ” ومُصادرة 11 طن أغذية في أسبوعين

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن ان الأمانة أغلقت خلال ( أسبوعين ) من شهر رمضان المبارك 51 منشأة ومستودعاً مخالفة لاشتراطات الصحة العامة وذلك بمدينتي الهفوف والمبرز ،مشيراً الى ان ذلك يأتي امتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والجولات الميدانية الشاملة لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط المخالفين ، مفيداً بأنه تم ضبط ومصادرة 11 طن ” أغذية ومواد أخرى ” من الباعة الجائلين المخالفين وإزالة 30 مبسطاً وحجز 36 مركبة وعربة بيع مخالفة ، لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين .

من جهته أوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم ان برامج الجولات الميدانية الشاملة للمنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وكذلك الباعة الجائلين المخالفين متواصلة ، وسيتم العمل على تكثيف الجهود في منطقة السوق المركزية ومنع البيع الجائل المخالف على الأرصفة المحاذية لامتداد الطريق الدائري والشوارع الرئيسية في المدينة ، ودعا الهزوم المواطنين الى عدم التعامل مع الباعة الجائلين حفاظاً على سلامتهم من ” فساد الأغذية ” المعروضة في بيئة غير صحية تتسبب بالتلف لهذه المواد نظير ماتتعرض له من عوامل جوية مختلفة .

في حين ذكر رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون ان جولات المتابعة الرقابية التي تنفذها البلديات الفرعية تأتي امتداداً لخطط الأمانة التصحيحية لمنشأت الصحة العامة ، وكذلك الأنشطة التجارية والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن ، مبيناً انه من ابرز المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية والتي يتم رصدها في المنشأت المخالفة يتركز عناصر معينة من بينها ( تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، ، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الاخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، ، اغذية مُحضّرة من اليوم السابق ، عدم الالتزام بتجديد اووجود شهادات صحية للعاملين ).

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة التواصل الإجتماعية” الواتس آب” ‪0548368888″) .