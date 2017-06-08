ثلاثة خيارات أمام ترامب لمعاقبة قطر.. وتفادي الرسالة الخاطئة

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا كتبه باحثان في مجال مكافحة الإرهاب، يطالبان فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معاقبة قطر على دعمها وتمويلها للإرهاب، محذرين من أن التهاون مع الدوحة يعطي رسالة خاطئة تجعلها تواصل سياساتها.

وبعد التقديم بالأدلة على دعم قطر للجماعات الإرهابية، يقول التقرير إن “الإدارات الأمريكية المتعاقبة اتهمت قطر برعاية الإرهاب، فعلى إدارة ترامب معاقبة قطر بتصنيفها دولة راعية للإرهاب وفرض عقوبات على بعض قياداتها ومؤسساتها المملوكة للدولة لحثها على تخيير نهجها”.

ويضع التقرير بعض المقترحات، منها:

1. تعليق مبيعات السلاح الأمريكية لقطر حتى تطرد كل أعضاء الإخوان وحماس وطالبان وجماعة الشباب من قطر، وتوقف كل أشكال الدعم المادي والمالي لهذه المنظمات وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

2. وقف التمويل المصرفي للصادرات والواردات مع الشركات الحكومية القطرية.

3. تشجيع المؤسسات المالية الأميركية على خفض تعاملاتها مع قطر ضمن استراتيجية تفادي المخاطر.

ويخلص تقرير “نيوزويك” إلى أنه على الدول الأخرى أن تحذو حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبعث رسالة واضحة لقطر بأن عضوية الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ميزة ومسؤولية، وليست ترخيصا للنيل من أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية لصالح إيران وحزب الله والإخوان.