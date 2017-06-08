100 ألف حالة كوليرا باليمن ووفاة 798 مصاباً

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات اشتباه الإصابة بالكوليرا في اليمن زادت لتتجاوز 100 ألف حالة منذ بدء ظهور المرض في 27 نيسان/أبريل.

وأوضح طارق ياسرفيتش، المتحدث باسم المنظمة، “هناك بلاغات عن 101820 حالة اشتباه إصابة في الكوليرا و798 حالة وفاة في 19 محافظة حتى الآن”.

وتفاقمت الظروف الصحية لليمنيين نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة، بسبب الأزمة الناتجة عن الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية.