 100 ألف حالة كوليرا باليمن ووفاة 798 مصاباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جيبوتي تقرر تخفيض المستوى الدبلوماسي مع قطر الأمير سعود بن نايف يقلد عدداً من ضباط مكافحة المخدرات رتبهم الجديدة أمانة نجران تعقد الاجتماع الدوري للجنة التعاملات الإلكترونية… الشفق: يشدد على الرقي بالعمل الإلكتروني إطلاق دفعة جديدة من مستفيدي “تفريج كربة” في حائل بنوك خليجية تسحب ودائعها من المصارف القطرية البحرين: قطر مسؤولة عن فشل جهود الكويت لحل الأزمة عزم الرمضاني يعزز الجوانب الايجابية لـ 20 فتاة بالأحساء 100 ألف حالة كوليرا باليمن ووفاة 798 مصاباً بوتين لن يستقبل وزير خارجية قطر عند زيارته موسكو ثلاثة خيارات أمام ترامب لمعاقبة قطر.. وتفادي الرسالة الخاطئة خبراء لا يستبعدون أن تتعرض تركيا لحملة مقاطعة دبلوماسية إقليمية الأحساء .. إغلاق 51 ” منشأة مخالفة ” ومُصادرة 11 طن أغذية في أسبوعين

100 ألف حالة كوليرا باليمن ووفاة 798 مصاباً

100 ألف حالة كوليرا باليمن ووفاة 798 مصاباً
رويترز

قالت  منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات اشتباه الإصابة بالكوليرا في اليمن زادت لتتجاوز 100 ألف حالة منذ بدء ظهور المرض في 27 نيسان/أبريل.
وأوضح طارق ياسرفيتش، المتحدث باسم المنظمة، “هناك بلاغات عن 101820 حالة اشتباه إصابة في  الكوليرا و798 حالة وفاة في 19 محافظة حتى الآن”.
وتفاقمت الظروف الصحية لليمنيين نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حالات سوء التغذية وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية ملائمة، بسبب الأزمة الناتجة عن الانقلاب الذي نفذته  ميليشيات الحوثي على الشرعية اليمنية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>