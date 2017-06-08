عزم الرمضاني يعزز الجوانب الايجابية لـ 20 فتاة بالأحساء

استفادت 20 فتاة من برنامج (عزم الرمضاني) الذي نفذه قسم السيدات بمركز المبرز التابع لجمعية البر بالأحساء في اسكان الجبر خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع عدد من المتطوعات.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالاحساء وليد بن خالد البوسيف بان قسم السيدات بمركز المبرز أقام برنامج رمضاني بعنوان (عزم الرمضاني) بإشراف مديرة قسم السيدات بالمركز فاطمة الغانم، وقد استفادت من البرنامج الذي استمر لمدة يومين متتالين 20 فتاة يدرسن بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن البرامج المتنوعة التي يقدمها المركز خلال شهر رمضان.

من جهتها ذكرت مديرة قسم السيدات بمركز المبرز فاطمة الغانم بأن البرنامج الرمضاني اشتمل على العديد من الفعاليات اهمها فقرة يوميات صائم، وفقرة قصص الانبياء، وفقرة المهارات، بالاضافة إلى تنفيذ المسابقات المتنوعة والتي قدمتها المتطوعتان أضوى الخضير و أروى الكبيسي.

وأضافت الغانم بان البرنامج الرمضاني الذي اقيم باسكان الحبر كان يهدف إلى تعريف الفتيات المشاركات بدور المرآة في الاسلام من خلال عرض ابرز المواقف لزوجات الرسول –صلى الله عليه وسلم- وبعض الصحابيات، وتعليم الفتيات فضل القرآن وحثهن على تلاوته في هذا الشهر العظيم، وكذلك ترغيب الفتيات لسماع الاذآن وبيان فضلة من خلال قصة تشريعة، كما يهدف البرنامج إلى تعليم الفتاة كيف تعد طبق بسيط وصحي بنفسها، وبث روح المرح والمنافسة الشريفة من خلال المسابقات الحركية وثقافية.

من جهة أخرى شكر مدير مركز المبرز سعود المغلوث اسكان الجبر الخيري على استضافتهم لبرنامج (عزم الرمضاني) والقسم النسائي على الجهود التي يبذلونها في تنفيذ البرامج الهادفة، كما شكر المغلوث المتطوعتان على ما قدمتاه من جهود لانجاح البرنامج الرمضاني.

وكما وجه المغلوث شكره لكافة الداعمين للمركز على الدعم المستمر لبرامج المركز والذي يحرص المركز بجميع اقسامه لتحقيق رؤية جمعية البر بالاحساء في ريادة التنمية المجتمعية والعمل الخيري في المملكة.