 بنوك خليجية تسحب ودائعها من المصارف القطرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 رمضان 1438 هجريا, الموافق 8 يونيو 2017 ميلاديا

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بنوك خليجية تسحب ودائعها من المصارف القطرية

بنوك خليجية تسحب ودائعها من المصارف القطرية
المناطق - وكالات

قالت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر، إن بعض البنوك في الإمارات والسعودية والبحرين، قد قامت بالفعل بسحب ودائع لها من البنوك القطرية.

وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد قال، أمس الأربعاء، إن عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد طبيعية بعد خلاف مع قطر، وإن النظام المالي للدولة في وضع يسمح له بدعم ذلك.

وأضاف المصرف المركزي في بيان أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجهت بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري.

وأوقفت بنوك سعودية وإماراتية تعاملاتها المصرفية وفتح اعتمادات بنكية مع قطر صباح الأول من أمس.

وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن البنوك تنتظر توجيهات إضافية من مؤسسة النقد والمصرف المركزي السعودي بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.

وأضافت المصادر أن المركزي الإماراتي طلب من البنوك تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية، وأن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.

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