إطلاق دفعة جديدة من مستفيدي “تفريج كربة” في حائل

أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة حائل، إطلاق سراح دفعة جديدة من السجناء المستفيدين من حملة تفريج كربة خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد إنهاء محكمة التنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد رئيس اللجنة الأستاذ منصور العمار أن الحملة لا تقتصر على 100 سجين فقط، ولكنها مستمرة لإخراج أكبر عدد من سجناء الحق الخاص بمنطقة حائل.

وأضاف أن اللجنة تعلن تباعا عن المفرج عنهم حرصا على تحقيق مبدأ الشفافية في تعاملات اللجنة، داعيا أبناء المجتمع إلى البذل والعطاء في شهر الخير ومد يد العون لإخراج إخوانهم السجناء الذين تقطعت بهم السبل ووقف الدين حائلا دون اجتماعهم بأسرهم.